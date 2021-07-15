Геращенко рассказал, почему Аваков решил уйти в отставку

Президент Украины Владимир Зеленский предлагал экс-министру внутренних дел Арсену Авакову подать заявление об отставке, сказал заместитель министра МВД Антон Геращенко, сообщает Интерфакс-Украина.

"Решение президента было предложить Арсену Борисовичу уйти в отставку. и Арсен Борисович принял это решение. Абсолютно спокойно и взвешено. Достаточно давно готовилось и было известно в узком кругу" , - сказал Геращенко в вечернем эфире программы "Народ против" с Натальей Влащенко в четверг.

Замминистра также сказал, что Аваков планирует уехать в отпуск "впервые за 7 лет обычным гражданином", после чего он намерен вернуться в Украину, чтобы "помогать президенту".

"После отпуска он обязательно вернется в Украину, и дальше будет помогать президенту, чтобы сохранять и беречь Украину и усиливать ее во всех направлениях там, где это делает президент" , - отметил Геращенко.

Кроме того, по его словам, Аваков будет помогать в работе на посту министра МВД кандидату Денису Монастырскому.

"Они хорошо знакомы и определенная преемственность это хорошо. Что во главе министерства может стать человек, который два года руководил законодательной ветвью власти по вопросам реформ правоохранительной деятельности" , - резюмировал Геращенко.

Геращенко также считает некорректным до момента назначения нового министра МВД обсуждать вопросы о его заместителе.