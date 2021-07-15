В Украину приближается плотное пылевое облако из Сахары, сообщает НикВести.

По словам синоптика Валерия Латухы, пылевое облако надвигается с территории Польши. Это удалось выяснить с помощью специального прибора MODIS на бортах спутников Terra и Aqua.

Загрязняющие частицы (аэрозоли) возникают от промышленных загрязнений, дыма от пожаров, пыли от пылевых бурь, морской соли, а также вулканического пепла и смога.

Латуха отметил, что аэрозоли угрожают здоровью людей, особенно больных астмой или другими респираторными заболеваниями. Аэрозоли также влияют на погоду﻿ и климат, охлаждая или согревая Землю, помогая или предотвращая образование облаков.