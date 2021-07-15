В Аденском заливе сломалось судно с украинцами. Один моряк умер

Десять украинцев стали заложниками сломавшегося в Аденском заливе судна: один моряк погиб, не выдержав жары, сообщает Думская.

Одесситы застряли на обесточенном рефрижераторном судне THORN1 в трех милях от порта Джибути в Аденском заливе.

Первого июля на судне, который моряки должны были переправить в Индию на распил, закончилось горючее, а оборудование вышло из строя.

Одиннадцать человек экипажа, из которых 10 — наши соотечественники, оказались без кондиционеров, холодильника и продуктов в 38-градусную жару.

После нескольких дней дрейфа спасательные службы порта отбуксировали судно поближе к берегу и поставили на якорь.

На данный момент удалось сойти с судна только двум членам экипажа. Еще один, житель Очакова, не выдержал жары и скончался от инсульта, так и не дождавшись медицинской помощи.

На месте присутствует консул Украины в Эфиопии и есть представитель судовладельца компании.

Сложность заключается также в том, что судно сменило название и флаг приписки (была Либерия стал Габон) в момент, когда экипаж уже был на судне.