The Guardian: по приказу Путина спецслужбы РФ помогали Трампу на выборах

Британская газета The Guardian утверждает, что в начале 2016 года президент России Владимир Путин лично санкционировал проведение шпионской операции по оказанию поддержки "психически неуравновешенному" Дональду Трампу на президентских выборах в США, сообщает NEWSru.

Этот вывод издание делает на основании кремлевских документов, копии которых попали в редакцию.

Издание пишет, что 22 января 2016 года состоялось закрытое заседание Совета национальной безопасности, на котором присутствовали президент России, ведущие министры и руководители российских спецслужб, на котором обсуждался отчет, подготовленный экспертным управлением президента РФ в ответ на санкции США в отношении Москвы.

Участники совещания согласились с тем, что Дональд Трамп, находясь в Белом доме, может помочь достижению стратегических целей Москвы - создать "социальную нестабильность" в США и ослабить позиции американского президента на переговорах.

В этом документе Дональду Трампу дана следующая характеристика: "Психически нестабильный, импульсивный, неуравновешенный человек с комплексом неполноценности, придерживающийся консервативных взглядов".

The Guardian пишет, что по итогам совещания три спецслужбы России получили приказ найти практические способы поддержать Трампа. Указ, по всей видимости, был подписан Владимиром Путиным.

Издание предполагает, что документ "No 32-04 \ vd" может свидетельствовать о том, что у Кремля имелся компромат на Дональда Трампа, который был собран во время его "неофициальных визитов в Россию". В документе говорится об " некоторых событиях, имевших место во время прибывания Трампа на территории России ". О каких событиях идет речь, неясно, так как их описание содержалось в приложении к документу. Редакции The Guardian не удалось получить это приложение.