Погромы в ЮАР: количество погибших возросло до 117

Беспорядки в ЮАР, начавшиеся после заключения в тюрьму экс-президента страны Джейкоба Зумы, согласно правительственным данным, привели к гибели уже 117 человек, сообщает Интерфакс-Украина.

По информации южноафриканских СМИ в провинции Квазулу-Натал, родной провинции бывшего президента, в беспорядках погибли 26 человек, кроме того, сообщается о 91 погибшем в провинции Гаутенг.

Ранее в четверг британское издание The Guardian сообщало, что власти ЮАР собираются направить 25 тыс. солдат для урегулирования протестов и беспорядков, вызванных арестом Зумы.

Беспорядки, продолжающиеся с момента ареста Зумы в начале месяца, угрожают поставкам топлива и продовольствия по всей стране. Протесты спровоцировали волну грабежей магазинов и торговых складов. Также участники беспорядков блокировали дороги и другие важные объекты инфраструктуры. Наиболее масштабные инциденты происходят в провинциях Гаутенг и Квазулу-Натал.