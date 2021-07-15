Зеленский отправляет в Конго миротворцев

Президент Владимир Зеленский подписал указ, которым отправит в Демократическую республику Конго 40 человек для участия в миротворческой миссии ООН, сообщает Украинская правда.

В указе отмечается, что это является обязательством Украины как государства-члена ООН, а также участие страны в миссии ООН по стабилизации в Конго отвечает национальным интересам государства, будет способствовать поддержанию международного мира и безопасности

"Постановляю направить для участия Украины в миссии ООН по стабилизации в Демократической Республике Конго национальный персонал из числа военнослужащих Вооруженных Сил общей численностью до 20 человек, полицейских Национальной полиции и военнослужащих Национальной гвардии общей численностью до 20 человек".