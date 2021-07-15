У Зеленского обвинили Меркель в сдаче интересов Украины

Канцлер Германии Ангела Меркель "немного сдала" интересы Украины, поскольку Запад больше заботит проблема Китая. Поэтому на Западе готовы договариваться с Россией﻿. Об этом заявил советник главы Офиса президента, спикер украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Алексей Арестович, сообщает Деловая столица.

"Госпожа Меркель – уходящий политик. И президент с госпожой Меркель, я так могу сказать, не нашли общего языка, общего понимания по целому спектру вопросов, начиная от "Северного потока", его судьбы, и заканчивая конкретной имплементацией "формулы Штайнмайера". Вежливые заявления во время пресс-конференции – это просто чтобы не ссориться" , — сказал Арестович.

По его мнению, визит украинского президента оказался безрезультатным.

"Когда президент сказал, что поддерживает эти кластеры (меры для урегулирования войны на Донбассе, предложенные Германией и Францией — ред.), он имел в виду, что с украинскими поправками, просто не стал делать взрывную сенсацию во время дипломатических заявлений по результатам визита, который фактически ничего не принес. А не принес потому, что госпожа Меркель 7 лет держалась, но в конце концов все-таки немного сдала украинские интересы на пользу России" , — сказал Арестович.

Советник считает, что западные страны обеспокоены ростом влияния Китая и готовы договариваться с Россией.