В Киеве плакаты "Шахтера" забросали краской

Баннеры донецкого "Шахтера", развешенные на Украинском доме, где проходила презентация новой формы "горняков", были повреждены неизвестными, сообщает Обозреватель.

Как передает tribuna.com в плакаты было брошена белая и синяя краска, несколько "снарядов" попали в полотнище. Еще несколько упало на гранитные ступени перед входом.

Белая и синяя краска. Источник: tribuna.com

Поврежденные баннера. Источник: tribuna.com

Отметим, что до этого в Киеве злоумышленники вырезали эмблему "Шахтера" с баннером, который был размещен на Надднепрянском шоссе и в центре столицы. Растяжки были посвящены презентации экипировки.

Поврежденный баннер. Источник: Tribuna.com

Напомним, что сама новая форма полностью оранжевая с тонкими черными полосами. Этот элемент (полосы) исчез с сезона 2017/19. Тогда донецкая команда играла в оранжевых футболках с черными рукавами, широкими черными полосами и синим отливом на груди.