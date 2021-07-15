На Донбассе боевики обстреляли поселок Нью-Йорк

Российские наемники в четверг, 15 июля, обстреляли поселок Нью-Йорк Донецкой области, сообщает Украинская правда.

"Сегодня около 19:30 российские оккупанты совершили обстрел г. Нью-Йорк, в очередной раз доказывая, что жизнь мирного населения для них ничего не стоит" , - заявил председатель Донецкой областной государственной администрации Павел Кириленко в facebook.

В результате обстрела повреждена крыша дома и крыша гаража. Информации о пострадавших пока нет. Правоохранители предварительно квалифицировали обстрел по статье 438 Уголовного кодекса "Нарушение законов и обычаев войны". Детали происшествия устанавливаются.