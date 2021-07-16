Байден и Меркель заверили о дальнейшей поддержке Украины

США и Германия продолжат поддерживать территориальную целостность и евроатлантические устремления Украины, заявил президент США Джозеф Байден на совместной пресс-конференции с канцлером ФРГ Ангелой Меркель, сообщает Интерфакс-Украина.

"Мы продолжим выступать в поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, ее евроатлантических стремлений" , - сказал он.

При этом Байден отметил важность продолжения реформ в Украине. По его словам, Вашингтон и Берлин продолжат "защищать восточные рубежи НАТО от действий России".