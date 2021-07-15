Харьковский судья возмутился взяткой фальшивыми долларами

Харьковскому судье Дзержинского районного суда Игорю Семиряду пытались дать взятку в 200 долларов, однако не настоящими купюрами, а их ксерокопиями. Он пожаловался в Высший совет правосудия на попытку вмешательстве в профессиональную деятельность, сообщает Обозреватель.

Сообщение об инциденте Семиряд направил в ВСП в среду, 14 июля, сообщается в реестре. Известно, что судье предлагали "подарок" за закрытие дела о задолженности за воду.

Так, от "Харьковводоканала" 17 июня в суд поступил иск, в котором коммунальное предприятие требовало взыскать невыплаченную сумму за услуги у должника. Производство было открыто 29 июня, назначена дата заседания.

Позже, 12 июля, на почту судьи пришло ходатайство от ответчика. Должник просил оставить иск без рассмотрения, а смотивировать судью попытался "небольшим подарком".

"Учитывая безосновательность правовых требований, прошу принять этот небольшой подарок, что в конверте, а после вынесенного постановления об оставлении без рассмотрения или закрытии производства я передам такой подарок еще" , – говорилось в тексте.

Вместе с письмом в конверте были фальшивки двух купюр номиналом по 100 долларов, сделанные с помощью ксерокса.

Судья отметил, что заметил такое послание только 13 июля, после оглашения приговора по другому делу, а до этого был занят на работе.

Действия ответчика он расценил как вмешательство в правосудие. Высший совет Семиряд попросил принять меры по обеспечению независимости и авторитета судей.