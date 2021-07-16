Наводнение в Германии: пропали без вести более тысячи человек

Власти округа Арвайлер на западе Германии заявили, что более тысячи человек пропали без вести после сильного наводнения, сообщает Лента.Ру.

"В настоящее время исходим из того, что есть около 1,3 тыс. пропавших. В одном только районе окружного города Бад-Нойенар-Арвайлер утром было около тысячи вызовов, спасательные операции продолжаются в настоящее время" , — говорится в заявлении пресс-службы округа.

Число погибших достигло 58 человек. Сложная обстановка в регионе сохраняется, поэтому делать выводы относительно ситуации преждевременно.