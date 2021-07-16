В ОАЭ вызвали дронами искусственный ливень

Проливные дожди обрушились в среду на пустынные районы Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) и продолжают идти. К выходным обещают их усиление, сообщает Страна.ua.

Осадки в 50-градусную жару посреди белого дня в Эмиратах были вызваны искусственно в результате испытаний новых технологий, сообщил местный портал прогноза погоды Марказ аль-Асифа (Storm Center).

"Дожди выпали к северу от поселка Хатта в ОАЭ в Хаджарском горном массиве, в районах Вади аль-Хилю, Кальба роуд и Хувайлат" , - отметил портал.

Национальное метеорологическое бюро, в свою очередь, также указало, что дожди прошли в населенных пунктах вблизи города Аль-Айн столичного эмирата Абу-Даби, где температура поднялась до 47 градусов жары.

Синоптики сообщили, что дожди пошли в ОАЭ летом, когда в Эмиратах не выпадают осадки, после специальных экспериментов по засеву облаков.

В жарких и засушливых ОАЭ власти активно разрабатывают технологии по вызыванию дождей: в частности, весной этого года началось тестирование новых способов увеличения объема осадков. С этой целью в Эмиратах стали использовать дроны, которые могут вызывать дождь с помощью электрических разрядов в облаках без использования химических соединений. Эти испытания проводит академия SANAD в Дубае совместно с учеными британского университета Рединга.