Байден и Меркель после встречи сделали заявления по "СП-2"

Президент США Джо БАйден и канцлер ФРГ Ангела Меркель после переговоров в Вашингтоне дали совместный брифинг. На нем они коснулись темы газопровода "Северный поток - 2" и транзита газа через Украину, сообщает Страна.ua.

Брифинг транслировался на Фейсбуке Белого дома. По словам Меркель, "Северный поток - 2" - "это дополнительный проект", который не должен стать заменой транзиту газа через Украину.

"Украина должна оставаться страной-транзитером природного газа" , - заявила политик.

Меркель предупредила, что ФРГ "будет активна, если Россия будет лишать Украину права на транзит", и что Евросоюз может задействовать "многие инструменты" против РФ в случае нарушений обязательств по транзиту газа через Украину. Она напомнила, что именно через ЕС вводились санкции против России, связанные с украинским конфликтом.

"Надеюсь, что нам никогда не придется принимать подобные решения (применительно к ситуации с "Северным потоком - 2" - Ред.)", - добавила она.

Также канцлер констатировала, что у Вашингтона и Берлина "разные оценки по поводу сути этого проекта". Байден, в свою очередь, комментируя тему "Северного потока - 2", сказал, что США и ФРГ - друзья.

"Друзья могут себе позволить не соглашаться друг с другом" , - отметил президент США.

Но при этом упомянул об обоюдной позиции стран в отношении того, что "РФ не должна использовать энергию как оружие". Он повторил уже не раз озвученную им мысль, что когда пришел к власти, реализация проекта была близка к завершению.

"Мы не видели смысла в дальнейших санкциях. Вместо этого мы предпочли работать с Германией" , - сказал Байден.

Он подчеркнул, что считает важным обеспечить энергетическую безопасность Европы. Говоря о том, как на нее повлияет "Северный поток - 2", Байден ответил: "Посмотрим".

Байден также заявил, что повторил в беседе с Меркель обеспокоенность строительством газопровода и что США и ФРГ изучают "практические меры" для предотвращения ущерба для Украины в случае завершения "Северного потока - 2".