Главарь "ДНР" Пушилин намерен вступить в партию Путина
Глава так называемой "ДНР" Денис Пушилин планирует подать заявление о вступлении в российскую партию "Единая Россия".
Об этом он заявил в эфире кремлевским пропагандистам, передает российское издание Коммерсант. Главарь оккупантов "ДНР", отметил, что всегда нужно действовать исходя из тех внутренних приоритетов, которые есть у человека и делать то, что он считает правильным.
"Поэтому это считаю абсолютно правильным шагом с моей стороны. Конечно же буду",— заявил Пушилин отвечая на вопрос, будет ли он вступать в ряды партии Путина.