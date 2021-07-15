Главарь "ДНР" Пушилин намерен вступить в партию Путина

Глава так называемой "ДНР" Денис Пушилин планирует подать заявление о вступлении в российскую партию "Единая Россия".

Об этом он заявил в эфире кремлевским пропагандистам, передает российское издание Коммерсант﻿﻿. Главарь оккупантов "ДНР", отметил, что всегда нужно действовать исходя из тех внутренних приоритетов, которые есть у человека и делать то, что он считает правильным.