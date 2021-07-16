Байден и Меркель подписали Вашингтонскую декларацию о сотрудничестве

Президент Соединенных Штатов Джо Байден и канцлер Германии Ангела Меркель подписали Вашингтонскую декларацию о двустороннем сотрудничестве и стратегических принципах обеих стран, сообщает Украинская правда.

По данным пресс-службы Белого дома президент США и канцлер Германии подтверждают свою приверженность тесном двустороннему сотрудничеству по содействию миру, безопасности и процветанию во всем мире.

"Основой наших отношений есть общая приверженность демократическим принципам, ценностям и институтам. Вместе мы будем поддерживать верховенство закона, способствовать прозрачности и эффективного управления, а также поддерживать гражданское общество и независимые СМИ" , - говорится в декларации.

В декларации подписанты подтверждают, что будут защищать "права и достоинство всех людей и противостоять несправедливости и неравенству везде, где это произойдет". Также в декларации есть пункт об "обороне открытого мира"

"... НАТО останется краеугольным камнем этих усилий. Мы берем на себя оборону открытого мира. По всему земному шару все нации должны свободно определять свое политическое будущее, без вмешательства из-за границы, принуждения или господства со стороны внешних сил" , - также говорится в декларации.

Еще одним пунктом прописана работа для "всей свободной и мирной Европы".

"Мы подчеркиваем необходимость опираться на наши альянсы и партнерские отношения для решения вызовов, которые будут впереди, включая киберугрозы, энергетическую безопасность, дезинформацию, коррупцию, демократические уступки и вмешательства в выборы" , - говорится в документе.

Обе страны будут противостоять попыткам распределения мира на зоны влияния. Кроме того, в декларации говорится о совместном противостоянии глобальным угрозам - таким как климатическая и энергетическая.

"Мы хотим принять срочные меры для решения климатического кризиса, в частности, начав климатическое и энергетическое партнерство" , - отмечают в декларации.

А также добавляют: "Мы будем неустанно работать над устойчивым глобальным экономическим восстановлением, построенным на справедливой, всеобъемлющей, устойчивой, основанной на правилах мировой экономики 21 века....мы будем внедрять новые решения на новые вызовы - и работать на двусторонней основе, а также в G7 и G20..."

Отмечается и о том, что для решения "экономических вопросов" между странами установят американо-немецкий экономический диалог.