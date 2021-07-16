Немецкие экологи продолжат судиться против "СП-2"

Немецкая природоохранная организация Deutsche Umwelthilfe намерена доказать в суде, что связанный со строительством газопровода "Северный поток - 2" фонд в федеральной земле Мекленбург - Передняя Померания не соответствует заявленному статусу, сообщает Deutsche Welle.

Об этом представитель DUH заявил в четверг, 15 июля, после того как накануне административный суд в Шверине отклонил иск организации. В иске оспаривался статус общественной пользы фонда. Этот статус, устанавливаемый налоговым ведомством, является важным компонентом любой общественной организации в Германии и дает возможность получать пожертвования, которые спонсоры могут использовать для сокращения налогов.

Следующим шагом DUH станет иск в высший административный суд земли Мекленбург - Передняя Померания в Грайсвальде. Руководитель Deutsche Umwelthilfe Саша Мюллер-Креннер (Sascha Müller-Kraenner) заявила, что речь идет о "фейковом фонде", который обманывает граждан, заявляя, что занимается защитой климата. На деле, по ее словам, фонд занимается "проталкиванием во что бы то ни стало крупнейшего проекта Европы в области традиционных источников энергии".