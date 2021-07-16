16 июля 2021 - какой сегодня праздник, приметы и именинники

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Памятные даты 16 июля, годовщины и события

16 июля 1945 года в США, на полигоне близ Лос-Аламоса (штат Нью-Мексико) был произведен первый наземный атомный взрыв. Вспышка от него была видна на расстоянии 290 км, а звук был слышен до 160 км. Уже в августе 1945 года впервые в истории человечества было применено ядерное оружие – две мощные атомные бомбы были сброшены на японские города Хиросима и Нагасаки, которые превратились в пепел, пострадали более 300 тысяч человек.

В 1965 году при участии президентов Франции и Италии Шарля де Голля и Джузеппе Сарагата был торжественно открыт автомобильный туннель под Монбланом - самой высокой вершиной Альп (4807 м), который связал два курортных центра: итальянский Курмайор и французский Шамони. На строительство туннеля ушло 8 лет. Его длина 11,6 километра, а ширина - 8,6 метра.

Он расположен на высоте 1 километра 274 метров с французской стороны и 1 километра 381 метра с итальянской. Высота скалы над туннелем превышает два километра. Но к 1999 году туннель перестал соответствовать нормам безопасности, что привело к трагедии: 24 марта 1999 года в туннеле загорелся грузовик, все остальные машины оказались запертыми в огненном кошмаре. Температура в туннеле достигла 1000 градусов - плавилась стальная арматура креплений и бетонные перекрытия. В результате этой катастрофы, которой дали название "Апокалипсис в сердце Монблана", погибли более 40 человек. Туннель закрыли, он заработал после ремонта и модернизации только в марте 2002 года, но периодически движение в нем грузовых авто запрещается.

В 1999 году Джон Фицджеральд Кеннеди младший, его жена Кэролин и сестра жены погибли в авиакатастрофе. Самолет, за штурвалом которого был Джон, упал в Атлантический океан у берегов Массачусетса.

Какой сегодня церковный праздник

Православная церковь 16 июля чтит память мучеников Мокия и Марка. Другие названия праздника: "Стожары", "Маков день", "Мокий и Демид".

Что сегодня нельзя делать

День считается несчастливым, поэтому в народе советовали не начинать никаких новых дел 16 июля и вообще проявлять во всем повышенную осторожность.

Приметы на 16 июля

Издавна существуют погодные приметы на этот день:

Много мошек и комаров - в ближайшие семь дней установится хорошая погода;

Паук выходит из гнезда и плетет новую длинную паутину - к хорошей погоде.

Именины 16 июля

Именины у Филиппа, Анатолия, Василия, Константина и Александра.