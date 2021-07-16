В Ровно судят дедушку-минера, подорвавшего своих внуков

В Ровно судят мужчину по прозвищу Минер. Николай Середюк хорошо разбирался в взрывчатке. В собственном дворе он устроил несколько мин-ловушек для воров, на которые наткнулись его внуки, сообщает Факты.ICTV.

В поселке Смыга на местном, уже давно заброшенном, полигоне Николай собирал железо. И неважно — это мина, артиллерийский или авиационный снаряд — он все сносил дом. Таких взрывчаток в хозяйстве пенсионера было много. Некоторые он переделал на ловушки-сюрпризы, чтобы поймать воров во дворе.

"Незаконно изготовил четыре самодельные взрывные устройства типа мины-ловушки в самодельных корпусах, которые срабатывают при открытии крышек-корпусов" , — объяснил судья Сергей Наумов.

В одну из таких ловушек попали его внуки. 13-тилетний Олег и 11-тилетняя Иванка из любопытства открыли коробку, найденную в деда сейфе. Детей буквально разорвало, никаких шансов выжить у них не было.

"Это было случайно. Дети нашли ключи и забрались в мастерскую" , — говорит жена обвиняемого Галина.

Николая Середюка задержали в день трагедии. Тогда правоохранители нашли еще три таких ловушки у него дома. Середюка обвинили в умышленном убийстве. Ведь эти коробки-сюрпризы, которые могли убить любого, он осознанно делал.

"Дети не затрагивали коробочек. Посуда минометной мины — та, что была в коробочке, весит 280 грамм. А обломков собрали более полкилограмма. Это не соответствует той посуде, которая была в коробочке" , — говорит мужчина.

Однако суд на эти оправдания внимания не обращал. Мужчине назначили наказание в виде лишения свободы на 11 лет. Родные обвиняемого расстроены, потому что считают его невиновным. По их словам, внуки сами якобы принесли какой-то снаряд и на нем подорвались.

Подсудимый собирается обжаловать решение в Апелляционном суде. Сейчас мужчина находится в Ровенском СИЗО. Его оставили под стражей как минимум на два месяца.