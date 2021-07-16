Шведские аналитики вынесли смертный приговор нефти

К 2050 году потребление нефти упадет почти вдвое. К этому году ЕС и США хотят стать климатически нейтральными, Китай аналогичной цели планирует достичь в 2060 году. Это смертный приговор для нефти, считает, сообщает Лента.Ру.

"Неожиданно три политических центра мира — ЕС, США и Китай — двинулись в одном направлении. Мотивация "мы хотим спасти мир" сменилась мотивацией "мы хотим быть конкурентоспособными"" , — пиш ﻿ ет ﻿ шведское издание Svenska Dagbladet.

Главный аналитик отдела экологичных финансов Nordea Тина Сальтведт считает, что спрос на нефть достигнет пика между 2025 и 2030 годами.

Отмечается, что около 52 процентов шведов хотят запретить государственным пенсионным фондам инвестировать их пенсионные деньги в компании, занимающиеся углем, нефтью и газом. После 2026 года, когда потребление сырья начнет снижаться, упадет и производство, сказали опрошенные изданием аналитики. Тогда цена на нефть окажется ниже 60 долларов за баррель, полагают они.