С Днем бухгалтера 2021! Прикольные поздравления, картинки и видео

В пятницу, 16 июля, в Украине отмечают День бухгалтера и аудитора. Праздник был основан указом президента Леонида Кучмы № 662/2004 от 18 июня 2004 года, сообщает Обозреватель.

Ежегодно в эту дату украинских бухгалтеров всячески чествуют, поздравляют, дарят цветы, подарки, а самых успешных поощряют различными наградами и грамотами. К празднику смотрите подборку прикольных поздравлений с Днем бухгалтера и аудитора в смс, картинках, открытках и видео.

Прикольные поздравления с Днем бухгалтера 2021: смс, стихи и проза

С праздником мы поздравляем

Искренне бухгалтеров,

Пусть бухгалтер каждый в мире

Будет счастлив и здоров,

Им желаем мы успехов,

Уважения от коллег,

Пусть не делают ошибок

И живут пусть много лет!

***

С Днем бухгалтера поздравить

От души хочу я вас,

Дебет с кредитом пусть дружат

И баланс "идет" на раз.

Прибыль будет пусть по кассе

И в кармане, непременно,

Пусть налоговый инспектор

Вас боится неизменно.

В личной жизни вам желаю

Счастья, радости, удачи,

Чтоб решались на ура

Все проблемы и задачи.

***

Поздравляю с Днем бухгалтера! Желаю всегда оставаться "в плюсе" и никогда не тратить ни сил, ни средств напрасно. Пусть жизнь будет богатой, а душа – счастливой!

Картинки и открытки ко Дню бухгалтера и аудитора

Прикольное поздравление с Днем бухгалтера. Источник: funart.pro

День бухгалтера 2021. Источник: bipbap.ru

Видео ко Дню бухгалтера и аудитора