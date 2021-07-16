С Днем бухгалтера 2021! Прикольные поздравления, картинки и видео
В пятницу, 16 июля, в Украине отмечают День бухгалтера и аудитора. Праздник был основан указом президента Леонида Кучмы № 662/2004 от 18 июня 2004 года, сообщает Обозреватель.
Ежегодно в эту дату украинских бухгалтеров всячески чествуют, поздравляют, дарят цветы, подарки, а самых успешных поощряют различными наградами и грамотами. К празднику смотрите подборку прикольных поздравлений с Днем бухгалтера и аудитора в смс, картинках, открытках и видео.
Прикольные поздравления с Днем бухгалтера 2021: смс, стихи и проза
С праздником мы поздравляем
Искренне бухгалтеров,
Пусть бухгалтер каждый в мире
Будет счастлив и здоров,
Им желаем мы успехов,
Уважения от коллег,
Пусть не делают ошибок
И живут пусть много лет!
***
С Днем бухгалтера поздравить
От души хочу я вас,
Дебет с кредитом пусть дружат
И баланс "идет" на раз.
Прибыль будет пусть по кассе
И в кармане, непременно,
Пусть налоговый инспектор
Вас боится неизменно.
В личной жизни вам желаю
Счастья, радости, удачи,
Чтоб решались на ура
Все проблемы и задачи.
***
Поздравляю с Днем бухгалтера! Желаю всегда оставаться "в плюсе" и никогда не тратить ни сил, ни средств напрасно. Пусть жизнь будет богатой, а душа – счастливой!
Картинки и открытки ко Дню бухгалтера и аудитора
Видео ко Дню бухгалтера и аудитора