МВФ одобрил перезапуск ВККС и готов говорить о транше

В Международном валютном фонде приветствуют принятие Верховной Радой законов о роли международных экспертов при отборе членов Высшего совета правосудия (ВРП) и Высшей квалификационной комиссии. В фонде заявили, что продолжат обсуждение с Украиной предоставления нового транша, сообщает Новое время.

Об этом заявил представитель МВФ Джерри Райса во время брифинга.

«Мы приветствуем недавнее принятие законов, которые укрепят судебную систему в Украине, но необходим дальнейший прогресс в нескольких других областях, чтобы поддержать завершения первого обзора в рамках программы, поддерживаемой МВФ. Так что в ближайшее время наши обсуждения с властями будут продолжены» , — заявил он, комментируя недавний визит украинской делегации во главе с министром финансов Сергеем Марченко в Вашингтон.

По его словам, с Киевом также обсуждались вопросы управления в Национальном банке Украины, банковского надзора и вывода банков с рынка, фискального дефицита, восстановление и усиление антикоррупционной системы.