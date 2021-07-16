Эстония ответно выслала российского дипломата

В Эстонии одного из дипломатов посольства РФ в Таллине объявил персоной нон грата. Соответствующую ноту вручили в четверг, 15 июля, российскому послу в республике Александру Петрову, сообщает Корреспондент.

Об этом завили в МИД Эстонии. В министерстве уточнили, что такое решение было принято в ответ на высылку консула Эстонии в Санкт-Петербурге Марта Лятте.