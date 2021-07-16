Девушка подросток устроила самосожжение

В селе Ставки Фастовского района, Киевской области, 17-летняя девушка облила себя бензином и подожгла, сообщает Корреспондент.

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Об этом в четверг, 15 июля, рассказали в отделе коммуникации полиции Киевской области. Ее знакомый, который в момент ЧП был рядом, успел облить водой девушку и тем самым погасить огонь.

"Полицейские, прибывшие на место происшествия, установили, что девушка с 24-летним парнем употребляли алкоголь, после чего несовершеннолетняя решила поджечь себя. К счастью, товарищ вовремя потушил пламя и девушка получила незначительные ожоги" , - сообщили правоохранители.

Как рассказала правоохранителям сама девушка, она решилась на самоподжог из-за "неразделенной любви".

Сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства происшествия и решают вопрос о привлечении родителей несовершеннолетней к административной ответственности по ст. 184 КУоАП - невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей.

В отношении молодого человека составлен протокол об административном правонарушении по ст. 180 КУоАП - доведение несовершеннолетнего до состояния опьянения.