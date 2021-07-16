Курс валют НБУ на 16 июля

Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в пятницу, 16 июля 2021 года

Курс доллара, по сравнению с 15 июля, понизился до уровня 27.29 за 1 доллар.

Курс евро упал на 1 коп до 32.24 за 1 евро.

Рубль не изменился, и его курс составил 3.68 за 10 рублей. Курс рубля остается неизменным с 15 июля 2021 года.

Фунт стерлингов подешевел на 2 коп до 37.84 за 1 фунт стерлингов.

Курс швейцарского франка достиг уровня 29.77 за 1 швейцарский франк.

Курс польского злотого упал на 1 коп до 7.04 за 1 польский злотый.