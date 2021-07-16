Курс валют НБУ на 16 июля
Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в пятницу, 16 июля 2021 года
Курс доллара, по сравнению с 15 июля, понизился до уровня 27.29 за 1 доллар.
Курс евро упал на 1 коп до 32.24 за 1 евро.
Рубль не изменился, и его курс составил 3.68 за 10 рублей. Курс рубля остается неизменным с 15 июля 2021 года.
Фунт стерлингов подешевел на 2 коп до 37.84 за 1 фунт стерлингов.
Курс швейцарского франка достиг уровня 29.77 за 1 швейцарский франк.
Курс польского злотого упал на 1 коп до 7.04 за 1 польский злотый.
|Валюта
|Полное название
|Курс
|USD
|Доллар
|27.290500
|EUR
|Евро
|32.236900
|RUB
|Рубль
|0.368270
|GBP
|Фунт стерлингов
|37.838300
|CHF
|Швейцарский франк
|29.767100
|PLN
|Польский злотый
|7.044000