Праздники и выходные в августе 2021: сколько будут отдыхать украинцы

В августе Украина отмечает несколько важных государственных и международных праздников. Православные верующие также получают возможность почтить память святых и посетить храмы. Что именно будем праздновать в августе и получим ли дополнительные выходные - далее в статье, сообщает УНИАН.

Выходные дни августа 2021

Третий месяц лета подарит нам 21 рабочий и 10 выходных дней. В частности, 24 августа мы отмечаем День независимости Украины, который в этом году выпадает на вторник. Поэтому понедельник, 23 августа, будет также выходным днем, но переносится на субботу - 28 августа.

День независимости Украины подарит целых 4 выходных: 21, 22, 23 и 24 августа. Традиционно остаются нерабочими субботы и воскресенья: 1, 7-8, 14-15 и 29 августа.

Кроме того, в конце лета украинцы будут отмечать еще несколько важных дат: День государственного флага Украины, Международный день молодежи, День авиации Украины, День Воздушных сил Вооруженных сил Украины, День шахтера и День строителя.

Православные верующие отпразднуют Преображение Господне и Успение Пресвятой Богородицы.

Выходные в августе - календарь праздников