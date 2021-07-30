Праздники в августе 2021: календарь на каждый день
В августе Украина отмечает несколько важных государственных и международных праздников. Православные верующие также получают возможность почтить память святых и посетить храмы. Что именно будем праздновать в августе и получим ли дополнительные выходные – далее в статье, сообщает УНИАН.
Выходные дни августа 2021
Третий месяц лета подарит нам 21 рабочий и 10 выходных дней. В частности, 24 августа мы отмечаем День независимости Украины, который в этом году выпадает на вторник. Поэтому понедельник, 23 августа, будет также выходным днем, но переносится на субботу - 28 августа.
День независимости Украины подарит целых 4 выходных: 21, 22, 23 и 24 августа. Традиционно остаются нерабочими субботы и воскресенья: 1, 7-8, 14-15 и 29 августа.
Выходные в августе - календарь праздников
- 1 августа - День инкассатора.
- 2 августа - День Воздушных сил Вооруженных Сил Украины.
- 5 августа - Международный день светофора.
- 8 августа - День войск связи Вооруженных Сил Украины; Международный день офтальмологии; Международный день кошек и День альпиниста.
- 9 августа - Международный день коренных народов мира; День строителя; День работников ветеринарной медицины.
- 12 августа - Международный день молодежи.
- 13 августа - Международный день левши.
- 14 августа - Первый Медовый Спас (Маковей), а также начало Успенского поста.
- 15 августа - День археолога; Всемирный день бездомных животных.
- 19 августа - Преображение Господне или Второй Яблочный Спас; День пасечника; Всемирный день гуманитарной помощи.
- 23 августа - День Государственного Флага Украины.
- 24 августа - День Независимости Украины.
- 28 августа - Успение Пресвятой Богородицы.
- 29 августа - Третий Ореховый Спас, Международный день действий против ядерных испытаний, а также День авиации Украины и День дальнобойщика.
- 30 августа - День шахтера.