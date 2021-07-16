В июне больше тысячи украинцев заразились ВИЧ

В июне было зарегистрировано 1 328 новых случаев вируса иммунодефицита человека, что на 7,5 % меньше майского показателя, у 352 человек диагностирован синдром приобретенного иммунодефицита (СПИД), сообщает Українські Новини.

Такие данные передает Центр общественного здоровья.

"В июне 2021 в Украине официально зарегистрировано 1 328 новых случаев ВИЧ-инфекции, у 352 пациентов диагностирован СПИД, а 130 человек умерли от СПИДа" , - сказано в сообщении.

В нововыявленных случаях преобладает гетеросексуальный путь инфицирования - 796 случаев. В 47 случаях констатирован гомосексуальный путь инфицирования, в 480 случаях - инъекционный, в 156 случаях - передача инфекции ребенку от матери, в 1 случае – без установленного пути инфицирования.