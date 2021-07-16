Гончаренко поругался в эфире с Шуфричем из-за военных

Народные депутаты Нестор Шуфрич (ОПЗЖ) и Алексей Гончаренко ("Европейская солидарность") устроили длинную перепалку после того, как первый назвал гибель военных на Донбассе "сопутствующими потерями". Ранее Шуфричу пообещала дать в зубы нардеп от "Слуги народа", сообщает УНИАН.

Инцидент произошел в прямом эфире канала "Украина 24". В частности Шуфрич заявил, что для военных то, что сегодня происходит, "в военном понимании - это действительно прекращение огня".

"Все погибшие – а у нас, к сожалению, гибнет один военный раз в пять дней – для военных это сопутствующие потери. Они считают, что режим прекращения огня выполнен" , - заявил представитель ОПЗЖ.

В ответ Гончаренко назвал эти слова абсурдом, напомнив Шуфричу об регулярных потерях ВСУ на Донбассе.

"Там убивают людей, что это вообще звучит такое? Страшно. "Сопутствующие потери" – а чему они сопутствуют?" , - заявил он.

Далее между ними произошел следующий диалог:

Шуфрич: Стоп!

Гончаренко: Не надо "стоп"!

Ш: Вы преступники, из-за вас люди гибнут!

Г: Как можно сказать про погибших украинских военных "сопутствующие потери"?! Это представитель Госдумы России или Верховной Рады Украины?!

Ш: Это формулировка военных, в том числе экспертов военных.

Г: Где украинские эксперты такое говорят? Что за абсурд?

Ш: Я могу уйти, когда такой базар. Я могу вещи назвать своими именами: Порошенко нас втянул в многотысячные потери!

Г: А Путин не втягивал, войны у нас нет?! Путин войну не начинал против Украины, войска не вводил, что за абсурд?! Аннексирован Крым, половина Донбасса, убито 14 тыс. человек. Ходит пятая колонна и рассказывает, что это Порошенко, а это "сопутствующие потери". Есть же грань какая-то.

Ш: Такая суровая правда этого военного конфликта, что военные на это смотрят как на свою повседневную жизнь. Да выключите этот ваш секундомер!