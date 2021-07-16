Потоп в Бельгии унес жизни 11 человек

Число погибших в результате наводнения на юге Бельгии, возросло до 11, сообщает Корреспондент.

Об этом проинформировал в четверг, 15 июля, телеканал RTBF.

"Власти подтвердили гибель 11 человек, пропавшими без вести числятся трое спасателей, лодка которых перевернулась в грязевом потоке", - отмечено в сообщении.

Причиной наводнение стали ливни, которые привели к повышению воды сразу в нескольких реках. Сейчас уровень воды продолжает расти в Весдре, Амблеве, Урте и Лессе. В Лимбурге за сутки выпало 130 мм осадков, в провинции Льеж - 150 мм.

Some of the footage emerging of the flooding in eastern Belgium ???????? is astonishing.



This was the scene earlier today in the town of Pepinster in the province of Liège. One of the main roads through the centre of town is now a raging torrent of floodwater.pic.twitter.com/vJ4K0xeeu2 — James Cosgrove ???????????????????????????? (@MrJamesCosgrove) July 15, 2021