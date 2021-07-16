Потоп в Бельгии унес жизни 11 человек
Число погибших в результате наводнения на юге Бельгии, возросло до 11, сообщает Корреспондент.
Об этом проинформировал в четверг, 15 июля, телеканал RTBF.
"Власти подтвердили гибель 11 человек, пропавшими без вести числятся трое спасателей, лодка которых перевернулась в грязевом потоке", - отмечено в сообщении.
Причиной наводнение стали ливни, которые привели к повышению воды сразу в нескольких реках. Сейчас уровень воды продолжает расти в Весдре, Амблеве, Урте и Лессе. В Лимбурге за сутки выпало 130 мм осадков, в провинции Льеж - 150 мм.