ГСЧС обязали оповещать украинцев об авариях

ГСЧС обязали оповещать украинцев об авариях

Верховная Рада обязала Государственную службу по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) отправлять украинцам аварийные оповещения. Народные депутаты приняли во втором чтении законопроект №4407, сообщает Корреспондент.

Об этом говорится в документе на сайте парламента. Как считают депутаты, Закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно объектов повышенной опасности", прежде всего, упорядочит процедуры отнесения объектов к объектам повышенной опасности (идентификации). Закон устанавливает понятие объектов повышенной опасности (ОПН) и порядок их признания таковыми.

Согласование плана локализации и ликвидации аварий отменили. Ожидается, что это уменьшит давление власти на бизнес. Документ возлагает обеспечение безопасности и защиты населения за пределами ОПН на местные органы исполнительной власти.

Отменяется и декларация безопасности на объекте повышенной опасности. Ее заменят на отчет о мерах безопасности, который готовится по упрощенной процедуре. Общественность будет иметь к нему доступ.

В законе ОПН разделили на три класса в соответствии с действующим законодательством, чтобы установить конкретные требования к каждому классу таких объектов.

"Такой подход позволяет учесть требования Директивы Севезо III не только для объектов, авария на которых может представлять значительную угрозу, в том числе на трансграничном уровне (1 и 2 класса ОПН), но и учесть требования национального законодательства для объектов, на которых могут возникнуть значительные аварии, которые могут угрожать безопасности населения на территории Украины (3 класс)", - отмечалось в пояснительной записке.

ГСНС уполномочили координировать действия других органов для предотвращения чрезвычайных ситуаций, а также передавать аварийное оповещение и информацию в случае трансграничного воздействия аварии в Украине. Также служба будет получать аварийные оповещения и информацию в случае аварии на ОПН в другом государстве.

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