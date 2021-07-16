ГСЧС обязали оповещать украинцев об авариях

Верховная Рада обязала Государственную службу по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) отправлять украинцам аварийные оповещения. Народные депутаты приняли во втором чтении законопроект №4407, сообщает Корреспондент.

Об этом говорится в документе на сайте парламента. Как считают депутаты, Закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно объектов повышенной опасности", прежде всего, упорядочит процедуры отнесения объектов к объектам повышенной опасности (идентификации). Закон устанавливает понятие объектов повышенной опасности (ОПН) и порядок их признания таковыми.

Согласование плана локализации и ликвидации аварий отменили. Ожидается, что это уменьшит давление власти на бизнес. Документ возлагает обеспечение безопасности и защиты населения за пределами ОПН на местные органы исполнительной власти.

Отменяется и декларация безопасности на объекте повышенной опасности. Ее заменят на отчет о мерах безопасности, который готовится по упрощенной процедуре. Общественность будет иметь к нему доступ.

В законе ОПН разделили на три класса в соответствии с действующим законодательством, чтобы установить конкретные требования к каждому классу таких объектов.

"Такой подход позволяет учесть требования Директивы Севезо III не только для объектов, авария на которых может представлять значительную угрозу, в том числе на трансграничном уровне (1 и 2 класса ОПН), но и учесть требования национального законодательства для объектов, на которых могут возникнуть значительные аварии, которые могут угрожать безопасности населения на территории Украины (3 класс)" , - отмечалось в пояснительной записке.

ГСНС уполномочили координировать действия других органов для предотвращения чрезвычайных ситуаций, а также передавать аварийное оповещение и информацию в случае трансграничного воздействия аварии в Украине. Также служба будет получать аварийные оповещения и информацию в случае аварии на ОПН в другом государстве.