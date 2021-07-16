Лукашенко разрешил привлекать армию для борьбы с протестами

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко подписал Закон "Об изменении законов по защите суверенитета и конституционного строя", уточняя детали относительно объявления чрезвычайного положения, сообщает Украинская правда.

Согласно документу вносятся поправки в Закон "О чрезвычайном положении". Согласно Конституции и этому закону основанием для введения чрезвычайного положения (кроме стихийных бедствий и катастроф) является наличие массовых беспорядков.

Однако ранее не было определено, что именно считается беспорядками.

Поэтому в подписанном законе конкретизируется, что к беспорядкам относятся попытки насильственного изменения конституционного строя, захвата или присвоения власти, вооруженный мятеж, массовые беспорядки, межнациональные и межконфессиональные конфликты, сопровождающиеся насильственными действиями, создающие непосредственную угрозу жизни и безопасности граждан.

Новым законом также уточняется перечень возможных чрезвычайных мер и временных ограничений, применяемых при введении чрезвычайного положения.

Так, перечень возможных чрезвычайных мер и временных ограничений дополняется приостановлением выпуска и распространения продукции СМИ (включая иностранные), установлением особого порядка аккредитации журналистов, ограничением доступа к интернет-ресурсам и сетевых изданий.

Кроме того, расширяется круг силовых органов, привлекаемых к обеспечению режима чрезвычайного положения, за счет включения в число военизированных организаций МЧС, Следственного комитета, Государственного комитета судебных экспертиз и Департамента финансовых расследований.

Также отмечается, что Вооруженные Силы наделяются дополнительными задачами.

В частности, это борьба с терроризмом, охрана общественной безопасности, пресечения массовых беспорядков, обеспечение безопасности охраняемых лиц и охраняемых объектов.