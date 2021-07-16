Первые признаки скорой "смерти" смартфона

Продолжительность нормальной работы смартфона во многом зависит от качества сборки - они же и значительно влияют на "срок жизни" гаджета, а не рассчитанное время функционирования аккумулятора, как считалось прежде, рассказал эксперт инжинирингового центра SafeNet Национальной технологической инициативы Игорь Стегон, сообщает РБК-Украина.

Специалист также назвал ряд первых признаков, сигнализирующих о скорой "смерти" аппарата, передает GSMinfo﻿.

При появлении таких "симптомов" стоит обратить внимание, что устройство скоро перестанет работать. Поэтому желательно не забывать обновлять данные в хранилище, куда дублируется вся информация со смартфона, чтобы в случае его поломки можно было восстановить требуемые файлы.

Что указывает на скорую "гибель" телефона

Часто бывает, что первыми из строя в смартфоне выходят экран и динамик.

В перечень первых поломок еще входят микрофон, модем или камера.

Также может раздуться аккумулятор, или даже взорваться из-за нарушения режима эксплуатации или от попадания влаги.

Почему может "глючить" смартфон

Эксперт отметил, что "подтормаживание" гаджета происходит по причине недостаточной мощности процессора или объема оперативной памяти - когда устройство не вытягивает установленные на него приложения.

Замедление работы смартфона еще случается по причине перегрева или переохлаждения.

Влияет ли год выпуска на продолжительность работы гаджета

По словам специалиста, у смартфонов могут отказать любые комплектующие, а могут работать годами, и год выпуска тут обычно не играет роли.