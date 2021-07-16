В Украине из-за непогоды обесточено 169 населенных пунктов
Вследствие непогоды без электроэнергии остались 169 населенных пунктов в трех областях Украины, сообщает Цензор.НЕТ.
"По состоянию на 7 часов утра 16 июля в результате осложнения погодных условий (порывы ветра, дождь) из-за срабатывания систем автоматической защиты ЛЭП обесточены 169 населенных пунктов в 3 областях (Львовская - 79, Закарпатская - 59 и Сумская - 31)", - сказано в сообщении.
Отмечается, что к восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.