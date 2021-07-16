ВР на заседании рассмотрит назначение Монастырского на пост главы МВД

Народные депутаты на пленарном заседании Верховной Рады в пятницу, 16 июля, во время часа вопросов к правительству заслушают доклад премьер-министра Дениса Шмыгаля о деятельности Кабинета Министров в течение первой половины 2021 года, сообщает Укринформ.

Парламентарии также намерены рассмотреть вопрос назначения действующего председателя Комитета Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности Дениса Монастырского на пост министра внутренних дел.

Кроме этого, народные депутаты планируют создать временную следственную комиссию ВР по вопросам расследования фактов коррупции в государственных предприятиях, учреждениях и организациях, находящихся в ведении Национальной академии аграрных наук Украины (проект постановления №5196), а также временную следственную комиссию ВР по вопросам расследования возможных противоправных действий должностных лиц Государственного космического агентства Украины (Национального космического агентства Украины) и предприятий космической отрасли, в частности при реализации проектов "Лыбидь" и "Циклон-4" (проект постановления №5477).

В то же время повестка дня предусматривает рассмотрение во втором чтении проектов законов №3360-1 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно устранения разногласий и осовременивания реализации имущества в ипотеке и исполнительном производстве" , №4361 "О внесении изменений в Закон Украины" "О государственной службе относительно расширения круга лиц, которые могут претендовать на поступление на государственную службу", №3047 "О правилах отбывания административного ареста".