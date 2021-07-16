В Украине новый рекорд по вакцинации от COVID-19

За прошедшие сутки в Украине от COVID-19 вакцинировали 117 376 человек – это новый рекорд.

Об этом говорится﻿ в сообщении Минздрава.

Первой дозой привили 63 002 человека, второй дозой – 54 374 человека.

В течение суток работали: 720 мобильных бригад, 1693 пункта прививки и 49 центров вакцинации.

С начала кампании вакцинации привито 2 539 636 человек, из них получили 1 дозу - 2 539 634 человека, полностью иммунизированы и получили 2 дозы - 1 360 256 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего проведено 3 899 890 прививок.