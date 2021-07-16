Быстро и вкусно: лучшие завтраки для здоровья и фигуры

Завтрак задает темп всему дню и они бывают 3-х видов: углеводный, белковый и смешанный. ﻿Нутрициолог Ольга Усенко назвала в Instagram лучшие по ее мнению завтраки для здоровья, удобства и фигуры, сообщает РБК-Украина.

Эксперт отметила, что в базовом рациональном питании есть 3 варианта с определённым уклоном, а смешанных еще можно насчитать более 5 вариантов.

Топ-5 лучших завтраков:

1. Омлет на воде + сыр + овощи.

2. Скрембл + рыбка с/с + овощи.

3. Глазунья + сыр + рыбка с/с + овощи.

К этим вариантам можно добавить хлеб/хлебец или фрукты/ягоды ещё, или немного гарнира в виде киноа/бобовых. Т.е яйца в любимых вариантах мы дополняем сыром, овощами и с/с рыбой или тунцом и получаем отличные варианты.

4. Творог + фрукты/ягоды.

5. Творог + овощи.

Автор: Марина Настевич