Быстро и вкусно: лучшие завтраки для здоровья и фигуры
Завтрак задает темп всему дню и они бывают 3-х видов: углеводный, белковый и смешанный. Нутрициолог Ольга Усенко назвала в Instagram лучшие по ее мнению завтраки для здоровья, удобства и фигуры, сообщает РБК-Украина.
Эксперт отметила, что в базовом рациональном питании есть 3 варианта с определённым уклоном, а смешанных еще можно насчитать более 5 вариантов.
Топ-5 лучших завтраков:
1. Омлет на воде + сыр + овощи.
2. Скрембл + рыбка с/с + овощи.
3. Глазунья + сыр + рыбка с/с + овощи.
К этим вариантам можно добавить хлеб/хлебец или фрукты/ягоды ещё, или немного гарнира в виде киноа/бобовых. Т.е яйца в любимых вариантах мы дополняем сыром, овощами и с/с рыбой или тунцом и получаем отличные варианты.
4. Творог + фрукты/ягоды.
5. Творог + овощи.
Автор: Марина Настевич