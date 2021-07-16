10 самых надежных компаний накопительного страхования жизни

Накопительное страхование — отличный способ получить нормальную пенсию или выплату в честь другого важного события. Особенно учитывая, что в Украине пока что нет развитой традиции заниматься инвестициями. Этот рейтинг поможет понять, какая компания самая надежная на рынке, сообщает BusinessViews.

Что такое накопительное страхование жизни

Накопительное страхование чем-то похоже на банковский депозит — ты регулярно делаешь взносы в пользу страховой компании, а она возвращает тебе деньги с доходом при наступлении определенного события, например, выхода на пенсию.

А в "обычном" страховании (рисковом) выплата осуществляется при наступлении страхового случая, например, смерти или потери трудоспособности.

По каким критериям отбирали компании

Это были два основных критерия: активы компании — более 100 млн грн, доля платежей от физлиц — не менее 50%. Таким образом в рейтинг вошли 10 компаний, которые занимают 95% рынка.

В страховании жизни нужно оценивать компании в долгосрочной перспективе.

Так как клиент доверяет страховой компании деньги на десяток или даже больше лет, важно понимать, каким может быть ее состояние через 10-20 лет. Даже если сейчас у страховой компании все хорошо с финансовой отчетностью, это не значит, что в будущем будет так же, особенно в Украине, где раз в пять лет случается кризис. Но даже такая одномоментная оценка как та, которая представлена в этом рейтинге, помогает определиться с выбором.