Денисова призывает ООН и ОБСЕ к усилению давления на Россию

Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова призывает международные миссии, в частности ООН и ОБСЕ, к усилению давления на Россию для обеспечения прав украинских граждан на защиту и справедливый суд во временно аннексированном Крыму, сообщает Интерфакс-Украина.

"Призываю международные мониторинговые миссии, в частности мониторинговую миссию ООН по правам человека в Украине и Специальную мониторинговую миссию ОБСЕ усиливать давление на РФ для обеспечения прав наших граждан на защиту и справедливый суд, гарантированные 6 статьей Конвенции о защите прав человека и основных свобод, прав на судопроизводство на родном языке и доступа ко всем материалам производства" , - сказано в заявлении Денисовой.

Омбудсмен отметила, что Судакский суд во временно аннексированном Крыму начинает рассмотрение дела главы Судакского регионального меджлиса Ильвера Аметова. Его обвиняют в хранении дома старинных артефактов крымскотатарского народа и антикварного вооружения по ч 1 ст. 222 УК РФ (незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия и боеприпасов).