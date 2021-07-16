Топ трендовых украшений в стиле минимализм на лето 2021

Основная черта минимализма - как в одежде, интерьере, так и в украшениях - это принцип "ничего лишнего", сообщает РБК-Украина.

Лаконичность, простые линии, небольшие размеры, гладкая поверхность, нейтральные оттенки, вот что стоит искать, если хотите себе украшение в стиле минимализм на лето 2021. Об этом в своем Instagram рассказала стилистка Самаль Стритстайл.

Главные особенности изделий в стиле минимализм:

Это универсальные украшения, которые с легкостью сочетаются с другими украшениями и вписываются в любой стиль.

Идеальная база для ювелирного гардероба.

По эстетике переплетаются с геометрическими мотивами.

Матовые гладкие или полированные поверхности, простые формы, отсутствие излишнего декора и цвета.

Топ лаконичных украшений на лето 2021

Утонченные кольца

фото: instagram.com/streetstyle_looks

Изящные браслеты

Притягательно и ярко: стилист показала, как оживить офисный образ летом

фото: instagram.com/streetstyle_looks

Лаконичные колье

фото: instagram.com/streetstyle_looks

фото: instagram.com/streetstyle_looks

Деликатные серьги

фото: instagram.com/streetstyle_looks

фото: instagram.com/streetstyle_looks

Автор: Татьяна Турчаникова