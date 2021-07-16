Эйфелева башня начнет принимать посетителей 16 июля
Открытие Эйфелевой башни для посетителей запланировано на 16 июля. Об этом напоминают на официальном сайте парижской достопримечательности, сообщает Корреспондент.
"Мы готовимся разбудить престарелую леди, которая проспала 250 дней из-за вынужденного карантина", - прокомментировал открытие достопримечательности глава компании-оператора башни Жан-Франсуа Мартин журналистам.
Он отметил, что посетить достопримечательность до следующего вторника смогут все желающие, однако уже со среды доступ к башне ограничат.
"С 21 июля вход будет запрещен непривитым от коронавируса гражданам", - сообщил Мартин.
По его словам, в ближайшее время такие ограничения будут нормой для всех достопримечательностей Франции.
В течение последних трех недель на башне тестировали лифты на безопасность, прогоняя их без пассажиров. Для возобновления работы знаменитой визитки Парижа на работу вернули 350 человек, которых ранее отправили в вынужденный отпуск.
В мае оператор Эйфелевой башни отмечал, что число посетителей после открытия будет ограничено 10 тыс. в день.