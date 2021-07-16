Открыта новая взлетно-посадочная полоса международного аэропорта "Одесса"

Новая взлетно-посадочная полоса международного аэропорта "Одесса" с 16 июля начала принимать самолеты, первым бортом, приземлившемся на ВПС, стал внутренний рейс PQ107 из Борисполя в Одессу авиакомпании SkyUp, сообщает Интерфакс-Украина.

"Новая полоса – точка отсчета новой эры, наш аэропорт начинает трансформацию в мощный авиаузел Восточной Европы" , – сообщил директор международного аэропорта "Одесса" Владимир Семенченко во время церемонии открытия концепции развития.

По его прогнозам, после прошлогоднего падения пассажиропотока Одесский аэропорт в 2021 году рассчитывает принять 1,45 млн, а в 2026-м достичь показателя в 4 млн.

Длина новой взлетно-посадочной полосы 2,8 км, ширина 45 м, строительные работы продолжались 31 месяц. Также сооружена сопутствующая инфраструктура: две рулевые дорожки, современная навигационная система посадки, перрон перед новым терминалом, 4 телетрапа для посадки-высадки пассажиров.

Впервые в Восточной Европе была использована технология "тяжелого" бетона толщиной 40 см, благодаря чему прочность и пропускная способность полосы увеличены вдвое.

Как сообщил Семенченко, после продолжения полосы до 3,2 км аэропорт сможет принимать воздушные суда класса Е, которые осуществляют дальнемагистральные рейсы.