Власти Абу-Даби с понедельника ужесточают антиковидные меры

Власти эмирата Абу-Даби ОАЭ объявили о новых мерах, направленных на предотвращение рисков распространения коронавируса, которые начинают действовать с понедельника, сообщает Интерфакс-Украина.

Въезд в Абу-Даби будет возможен при предъявлении отрицательного теста на коронавирус, сделанного не позднее 48 часов до прибытия, или же экспресс ПЦР-теста суточной давности. Это относится как к иностранцам, так и резидентам эмирата.

При намерении оставаться в эмирате в течение определенного времени тесты на COVID-19 необходимо будет сдавать повторно.

С понедельника с 00:00 часов и до 05:00 на территории Абу-Даби вводится комендантский час, на это время на улицах для их обеззараживания останавливается движение транспорта.

Вводятся ограничения по количеству посетителей торговых центров, кинотеатров, пляжей и заведений общепита.