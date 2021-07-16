Суточный размер декретных выплат вырос на 21%

Сумма среднедневной выплаты пособия по беременности и родам от Фонда социального страхования Украины по итогам июня 2021 года составила 421,38 грн. Это на 20,9%, или на 140,78 грн, больше, чем в том же месяце 2020 года, сообщает БизнесЦензор.

По оперативным данным, в течение прошлого месяца Фонд принял на финансирование заявления-расчеты для выплаты декретных пособий по 12,6 тыс. больничным листам. Сумма начисленных пособий составила более 421 млн грн.

Размер выплат по беременности и родам не зависит от продолжительности страхового стажа женщины и финансируются в размере 100% средней заработной платы застрахованного лица. Исключением являются застрахованные лица, которые в последний год не находились в трудовых отношениях и трудоустроились менее чем за полгода до выхода в декретный отпуск. Для них размер пособия рассчитывается исходя из начисленной заработной платы (дохода), с которой уплачиваются страховые взносы, но не более размера пособия, исчисленного с двукратного размера минимальной заработной платы.

Фонд соцстрахования финансирует указанное пособие для всех работающих женщин за каждый день пребывания в отпуске по беременности и родам. В общих случаях его продолжительность составляет 126 календарных дней (70 дней до предполагаемого дня родов и 56 дней после родов).

Дополнительно к основному может выдаваться листок нетрудоспособности продолжительностью 14 календарных дней, который также подлежит оплате за счет средств Фонда. Такой листок нетрудоспособности выдается в случае преждевременных или многоплодных родов, возникновения осложнений во время родов или в послеродовом периоде.