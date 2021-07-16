Металлургические предприятия увеличили потребление газа и электроэнергии

Металлургические предприятия Украины в январе-июне 2021 года увеличили потребление природного газа на 6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 970 млн кубометров, сообщает Интерфакс-Украина.

Согласно информационной справке объединения "Укрметаллургпром", потребление электроэнергии метпредприятиями за этот период составило около 5,71 млрд кВт/ч (104,2% к январю-июню 2020 года).

Как сообщалось, метпредприятия Украины в 2020 году увеличили потребление природного газа на 4,4% по сравнению с предыдущим годом – до 1,88 млрд кубометров, потребление электроэнергии метпредприятиями за этот период составило около 11,1 млрд кВт/ч (99,4% к 2019 году).

В 2019 году метпредприятия снизили потребление природного газа на 2% по сравнению с 2018 годом – до 1,8 млрд кубометров, потребление электроэнергии составило около 11,2 млрд кВт-ч (95% относительно 2018 года).