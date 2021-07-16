Чип-тюнинг автомобиля: что это и чем он опасен
Даже не всегда до конца понимая, что такое чип-тюнинг, многие видят в нем волшебное средство, которое может радикально изменить характеристики автомобиля. И ведь часто эти люди оказываются правы…, сообщает Автоцентр.
Как только появились двигатели с электронным управлением, люди, тюнингующие автомобили, получили в свои руки мощный инструмент модернизации. Причем оказалось, что в отличие от других видов технического тюнинга, чиповка авто может быть полезной не только тем владельцам, кто хочет предать машине больше спортивности, а и наоборот. Наиболее эффективен чип-тюнинг на турбированных моторах, где с его помощью можно улучшить отдачу агрегата на 20-25% – а при игнорировании требований надежности и того больше. Однако, обо всем по порядку.
Для чего нужен чип-тюнинг
Чип-тюнинг – это изменение программы управления силовым агрегатом ради изменения его заводских характеристик. Подчеркнем, что в некоторых случаях перечиповке подвергают и блок управления автоматической коробкой передач. Такой тюнинг возможен потому, что заводские настройки всегда будут некими усредненными, отвечающими сразу многим требованиям: заданной динамике, долговечности, экономичности, экологичности. А чип-тюнинг позволяет подстроить автомобиль под требования конкретного владельца.
Нужен ли чип-тюнинг рядовому автомобилисту? Ответ: да, может быть нужен. И многие автомобилисты пользуются его плодами, даже не подозревая о том – например, на автомобилях с ГБО. Перепрошивка ЭБУ (электронного блока управления) позволяет влиять на такие характеристики машины:
- Увеличение максимальной скорости (увеличение мощности)
- Улучшение разгонной динамики (увеличение крутящего момента)
- Сокращение времени отзывчивости акселератора
- Снижение расхода топлива
- Работа на нештатном виде (сорте) топлива
В нашей стране чип-тюнинг предоставляет автомобилистам дополнительные возможности в связи с отсутствием техосмотра для многих категорий машин. Не секрет, что ради улучшения экологических показателей выхлопа автопроизводители вынуждены, грубо говоря, ухудшать тягово-скоростную характеристику силовых агрегатов (помните дизельгейт 2015 года?).
Получается, что простым изменением настроек, ухудшив «экологию», можно прибавить двигателю до 10 % лошадок мощности и столько же ньютон-метров крутящего момента! Да еще и расход топлива при этом попутно может снизиться.
Часть клиентов тюнинг-ателье заказывают чип-тюнинг машины исключительно для снижения расхода топлива. Самые умелые мастера при этом могут уменьшить аппетит авто лишь в некоторых режимах движения, например, при скоростной езде по трассе или, наоборот, в городе.
Как делается чип-тюнинг авто
Процесс чип-тюнинга может выглядеть по-разному, но главное в нем – достаточная квалификация специалиста, ведь ошибка исполнителя может привести в конце-концов к капитальному ремонту мотора. Но об этом мы скажем ниже. В общем, есть три способа провести чип-тюнинг силового агрегата:
- Замена заводской программы управления двигателем на специально написанную для мотора данной модели. Некоторые ЭБУ позволяют записывать две программы, сохранив заводскую прошивку, с возможностью выбора водителем нужной в зависимости от условий езды.
- Коррекция заводского софта непосредственно на автомобиле самим исполнителем. Способ требует особо высокой квалификации мастера.
- Установка на автомобиль дополнительного блока со специальной предустановленной программой. Блок корректирует работу штатного ЭБУ с нетронутой заводской программой. Этот вариант используют, когда хотят сохранить факт чип-тюнинга в тайне – например, от официального дилера, чтобы не потерять гарантию.
Разные модели моторов и разные пожелания клиента требует разной степени вмешательства в алгоритмы управления. А в целом тюнинговая программа может отличаться от заводской прошивки по нескольким параметрам:
- Момент зажигания и подачи топлива (момент открытия форсунки)
- Количество топлива, подаваемого через форсунки за один цикл впрыска
- Фазы газораспределения (для моторов, где есть такая техническая возможность)
- Момент включения турбины (для турбомоторов)
- Давление наддува (коррекция алгоритма изменения геометрии турбины)
Самые продвинутые чип-тюнеры работают не «на глазок», а непосредственно на динамометрическом стенде. Подкорректировав какой-то параметр, мастера тут же тестируют машину на беговых барабанах, проверяя, как изменились мощность и крутящий момент. Стоит такое оборудование десятки тысяч долларов, поэтому обычно у тюнинговых контор своего стенда нет, и они пользуются арендованным.
Когда применяется дополнительный блок с предустановленной тюнинговой программой, он подключается через собственные жгуты проводов и штатный разъем автомобиля. Никакого вмешательства в электросхему автомобиля не происходит, и при необходимости дополнительный блок с модернизированным софтом можно удалить без следа.
Как влияет чип-тюнинг на ресурс двигателя
Для чего нужен чип-тюнинг, каждый клиент решает сам: если он готов пожертвовать всем ради повышения отдачи мотора, тюнеры могут «накрутить» ему ЭБУ так, что агрегат выработает свой ресурс за несколько заездов. Но ответственные специалисты тюнинг-ателье настолько радикально гражданские автомобили не чипуют, зная предел нагрузкам на детали цилиндро-поршневой группы и трансмиссии.
Мастерство специалиста по чип-тюнингу в том и состоит, чтобы, зная особенности каждой модели, форсировать мотор без заметного ущерба для надежности и ресурса. Например, многим автомобилям можно улучшить динамику при старте с места, всего лишь убрав задержку между нажатием акселератора и реакцией на него дроссельной заслонки. В заводской прошивке эта пауза сделана для снижения токсичности выхлопа, ну а в реальной жизни это условие для многих пользователей не имеет особого значения.
Также опытные мастера умеют перепрограммировать ЭБУ так, что изменения в работе касаются лишь некоторых режимов движения, соответственно, и дополнительные нагрузки на детали возникают не всегда.
Чем опасен чип-тюнинг
Чего не стоит опасаться, собираясь делать чип-тюнинг машины, это того, что будет испорчена штатная программа, а новая не будет работать или не понравится. При исправном «железе» ЭБУ обычно есть возможность «откатить» прошивку к исходному, заводскому варианту.
Главная опасность доработки софта ЭБУ в другом: можно превысить порог прочности деталей и получить аварийное разрушение модернизации. Это чревато не только капремонтом, но и потерей контроля над машиной в неподходящий момент. Поэтому, повторимся, серьезные тюнинговые конторы не берутся за радикальную и бескомпромиссную перестройку программ для авто, которые ездят по дорогам общего пользования.
Но специалисты по перепрограммированию ЭБУ признаются, что в их работе и без того есть серьезные риски. Штатные блоки управления производитель не рассчитывает на тюнинговую перепрошивку, и часто есть опасность, как говорят автоэлектрики, сжечь схему. Поэтому и цена на чип-тюнинг иногда кажется владельцам неоправданно высокой: мастера закладывают в цену «страховку» на случай покупки нового блока.