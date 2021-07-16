Чип-тюнинг автомобиля: что это и чем он опасен

Даже не всегда до конца понимая, что такое чип-тюнинг, многие видят в нем волшебное средство, которое может радикально изменить характеристики автомобиля. И ведь часто эти люди оказываются правы…, сообщает Автоцентр.

Как только появились двигатели с электронным управлением, люди, тюнингующие автомобили, получили в свои руки мощный инструмент модернизации. Причем оказалось, что в отличие от других видов технического тюнинга, чиповка авто может быть полезной не только тем владельцам, кто хочет предать машине больше спортивности, а и наоборот. Наиболее эффективен чип-тюнинг на турбированных моторах, где с его помощью можно улучшить отдачу агрегата на 20-25% – а при игнорировании требований надежности и того больше. Однако, обо всем по порядку.

Для чего нужен чип-тюнинг

Чип-тюнинг – это изменение программы управления силовым агрегатом ради изменения его заводских характеристик. Подчеркнем, что в некоторых случаях перечиповке подвергают и блок управления автоматической коробкой передач. Такой тюнинг возможен потому, что заводские настройки всегда будут некими усредненными, отвечающими сразу многим требованиям: заданной динамике, долговечности, экономичности, экологичности. А чип-тюнинг позволяет подстроить автомобиль под требования конкретного владельца.

Нужен ли чип-тюнинг рядовому автомобилисту? Ответ: да, может быть нужен. И многие автомобилисты пользуются его плодами, даже не подозревая о том – например, на автомобилях с ГБО. Перепрошивка ЭБУ (электронного блока управления) позволяет влиять на такие характеристики машины:

Увеличение максимальной скорости (увеличение мощности)

Улучшение разгонной динамики (увеличение крутящего момента)

Сокращение времени отзывчивости акселератора

Снижение расхода топлива

Работа на нештатном виде (сорте) топлива

В нашей стране чип-тюнинг предоставляет автомобилистам дополнительные возможности в связи с отсутствием техосмотра для многих категорий машин. Не секрет, что ради улучшения экологических показателей выхлопа автопроизводители вынуждены, грубо говоря, ухудшать тягово-скоростную характеристику силовых агрегатов (помните дизельгейт 2015 года?).

Получается, что простым изменением настроек, ухудшив «экологию», можно прибавить двигателю до 10 % лошадок мощности и столько же ньютон-метров крутящего момента! Да еще и расход топлива при этом попутно может снизиться.

Часть клиентов тюнинг-ателье заказывают чип-тюнинг машины исключительно для снижения расхода топлива. Самые умелые мастера при этом могут уменьшить аппетит авто лишь в некоторых режимах движения, например, при скоростной езде по трассе или, наоборот, в городе.

Как делается чип-тюнинг авто

Процесс чип-тюнинга может выглядеть по-разному, но главное в нем – достаточная квалификация специалиста, ведь ошибка исполнителя может привести в конце-концов к капитальному ремонту мотора. Но об этом мы скажем ниже. В общем, есть три способа провести чип-тюнинг силового агрегата:

Замена заводской программы управления двигателем на специально написанную для мотора данной модели. Некоторые ЭБУ позволяют записывать две программы, сохранив заводскую прошивку, с возможностью выбора водителем нужной в зависимости от условий езды.

Коррекция заводского софта непосредственно на автомобиле самим исполнителем. Способ требует особо высокой квалификации мастера.

Установка на автомобиль дополнительного блока со специальной предустановленной программой. Блок корректирует работу штатного ЭБУ с нетронутой заводской программой. Этот вариант используют, когда хотят сохранить факт чип-тюнинга в тайне – например, от официального дилера, чтобы не потерять гарантию.

Разные модели моторов и разные пожелания клиента требует разной степени вмешательства в алгоритмы управления. А в целом тюнинговая программа может отличаться от заводской прошивки по нескольким параметрам:

Момент зажигания и подачи топлива (момент открытия форсунки)

Количество топлива, подаваемого через форсунки за один цикл впрыска

Фазы газораспределения (для моторов, где есть такая техническая возможность)

Момент включения турбины (для турбомоторов)

Давление наддува (коррекция алгоритма изменения геометрии турбины)

Самые продвинутые чип-тюнеры работают не «на глазок», а непосредственно на динамометрическом стенде. Подкорректировав какой-то параметр, мастера тут же тестируют машину на беговых барабанах, проверяя, как изменились мощность и крутящий момент. Стоит такое оборудование десятки тысяч долларов, поэтому обычно у тюнинговых контор своего стенда нет, и они пользуются арендованным.

Когда применяется дополнительный блок с предустановленной тюнинговой программой, он подключается через собственные жгуты проводов и штатный разъем автомобиля. Никакого вмешательства в электросхему автомобиля не происходит, и при необходимости дополнительный блок с модернизированным софтом можно удалить без следа.

Как влияет чип-тюнинг на ресурс двигателя

Для чего нужен чип-тюнинг, каждый клиент решает сам: если он готов пожертвовать всем ради повышения отдачи мотора, тюнеры могут «накрутить» ему ЭБУ так, что агрегат выработает свой ресурс за несколько заездов. Но ответственные специалисты тюнинг-ателье настолько радикально гражданские автомобили не чипуют, зная предел нагрузкам на детали цилиндро-поршневой группы и трансмиссии.

Мастерство специалиста по чип-тюнингу в том и состоит, чтобы, зная особенности каждой модели, форсировать мотор без заметного ущерба для надежности и ресурса. Например, многим автомобилям можно улучшить динамику при старте с места, всего лишь убрав задержку между нажатием акселератора и реакцией на него дроссельной заслонки. В заводской прошивке эта пауза сделана для снижения токсичности выхлопа, ну а в реальной жизни это условие для многих пользователей не имеет особого значения.

Также опытные мастера умеют перепрограммировать ЭБУ так, что изменения в работе касаются лишь некоторых режимов движения, соответственно, и дополнительные нагрузки на детали возникают не всегда.

Чем опасен чип-тюнинг

Чего не стоит опасаться, собираясь делать чип-тюнинг машины, это того, что будет испорчена штатная программа, а новая не будет работать или не понравится. При исправном «железе» ЭБУ обычно есть возможность «откатить» прошивку к исходному, заводскому варианту.

Главная опасность доработки софта ЭБУ в другом: можно превысить порог прочности деталей и получить аварийное разрушение модернизации. Это чревато не только капремонтом, но и потерей контроля над машиной в неподходящий момент. Поэтому, повторимся, серьезные тюнинговые конторы не берутся за радикальную и бескомпромиссную перестройку программ для авто, которые ездят по дорогам общего пользования.

Но специалисты по перепрограммированию ЭБУ признаются, что в их работе и без того есть серьезные риски. Штатные блоки управления производитель не рассчитывает на тюнинговую перепрошивку, и часто есть опасность, как говорят автоэлектрики, сжечь схему. Поэтому и цена на чип-тюнинг иногда кажется владельцам неоправданно высокой: мастера закладывают в цену «страховку» на случай покупки нового блока.