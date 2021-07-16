В Канаде торнадо вызвал стихийное бедствие
Около Онтарио в Канаде разрушительный торнадо обрушился на жилой район, повредив несколько домов, сообщает УНИАН.
В городке Барри в результате стихии были ранены восемь человек, четверо из них - серьезно.
По словам пожарных, бригады проверяли
"под каждой кроватью и за каждой дверью", чтобы убедиться, что никто не оказался в ловушке под завалами.
Официальные лица заявили, что примерно 20 домов были повреждены, и
"около трех или четырех" придется отстраивать заново.
Как сообщается, шторм длился примерно 10-15 минут.
Полиция Барри сообщила, что тысячи людей остались без электричества.
"К сожалению, местами это выглядит очень похоже на зону боевых действий", - сказал представитель полиции.
"Ущерб катастрофический. Он значительный, и он очень серьезный", - добавил он.