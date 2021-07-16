В Канаде торнадо вызвал стихийное бедствие

Около Онтарио в Канаде разрушительный торнадо обрушился на жилой район, повредив несколько домов, сообщает УНИАН.

В городке Барри в результате стихии были ранены восемь человек, четверо из них - серьезно.

По словам пожарных, бригады проверяли "под каждой кроватью и за каждой дверью" , чтобы убедиться, что никто не оказался в ловушке под завалами.

Официальные лица заявили, что примерно 20 домов были повреждены, и "около трех или четырех" придется отстраивать заново.

Как сообщается, шторм длился примерно 10-15 минут.

Полиция Барри сообщила, что тысячи людей остались без электричества.

"К сожалению, местами это выглядит очень похоже на зону боевых действий", - сказал представитель полиции.