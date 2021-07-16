В Киеве хотят построить скоростную эстакаду

В КГГА от Кабмина поступило предложение построить двухъярусную автомобильную эстакаду в Киеве. Ее должны построить над действующей веткой железной дороги, проходящей через столицу, сообщает 24 Канал.

Изначально с предложением о возведении эстакады выступил президент украинской транспортной корпорации по государственному строительству "Укртрансбуд" Виктор Блонский. Он обратился к заместителю руководителя Офиса президента Кириллу Тимошенко, а тот направил его в Кабмин. Чиновники, в свою очередь, направили письмо в КГГА, пишут Наши деньги﻿.

Предполагается, что эстакада длиной примерно 25 км будет пересекать город с востока (район метро Святошин) на запад (район въезда с правого берега на Дарницкий мост), что позволит добраться из одного конца Киева в другой менее чем за полчаса.

В местах примыкания с основными проспектами (через каждые 5-6 км) будут предусмотрены въезды/выезды, а также перехватывающие паркинги. Общее приблизительное количество парковочных мест – 25 тыс.

На участках эстакады планируется установить солнечные батареи для собственных нужд (освещение, светофоры). Также рассматривается возможность использования электроэнергии, полученной от батарей, для подогрева дорожного покрытия в зимнее время. Кроме того, вдоль эстакады будут установлены защитные экраны, которые будут снижать шум и концентрацию вредных веществ.

Общий срок строительства эстакады – 5 лет. Работы будут выполняться на нескольких участках одновременно, что позволит вводить их в эксплуатацию по факту готовности (примерно через полтора года после начала работ).

Планируется, что общая стоимость работ будет составлять от $2,2 млрд. Возврат инвестиций планируется благодаря платному использованию эстакады. В "Укртрансбуд" отметили, что провели переговоры с компаниями из Турции, США, Китая, и получили подтверждение о готовности финансирования проекта и совместной работы по строительству.