Суд открыл дело о банкротстве "Гавриловских курчат"

14 июля Хозяйственный суд Киева открыл производство по делу о банкротстве ООО "Комплекс Агромарс" (ТМ "Гавриловские курчата"), сообщает Finbalance.

По данным госреестра, конечные бенефициары этой компании - Евгений Сигал и Марина Сигал.

"Агромарс" - один из крупнейших производителей мяса птицы в Украине (ТМ "Гавриловские цыплята").

В январе директор "Комплекса Агромарс" Иван Зазуля, комментируя остановку предприятий группы, отмечал, что "при такой высокой стоимости кормов невозможно вести рентабельный бизнес" , "приходить каждый день и получать ущерб нецелесообразно" , а "цена на курятину не растет".

В судебных материалах приводилась информация, что среди кредиторов "Комплекса Агромарс" - в т.ч. ТАСкомбанк, ПУМБ (продал права требования к "Интер Вэй Капитал"), Кредобанк (продал права требования к "Инвестохиллс Веста"), Укргазбанк, "Кредитвест банк", "Южный" и другие.