Меркель сдала интересы Украины в пользу России – Арестович
Во время встречи канцлера Германии Ангелы Меркель и президента Украины Владимира Зеленского в Берлине 12 июля стороны не нашли понимания по ряду вопросов, сообщает Вести.
Об этом заявил спикер украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу, советник главы Офиса президента Алексей Арестович в эфире телеканала "Украина 24".
"Госпожа Меркель – уходящий политик. И президент с госпожой Меркель, я так могу сказать, не нашли общего языка, общего понимания по целому спектру вопросов, начиная с "Северного потока", его судьбы, и заканчивая конкретной имплементацией "формулы Штайнмайера". Вежливые заявления во время пресс-конференции – это просто чтобы не ссориться", – сказал он.
Арестович считает, что визит Зеленского в Берлин ничего не принес.
"А не принес потому, что госпожа Меркель семь лет держалась, но в конце концов все-таки немного сдала украинские интересы в пользу России. (...) Часть Запада настолько серьезно озабочена проблемой Китая, что готова договориться с Россией. Цена может быть тяжелой для Украины, даже в окружении Байдена есть такие люди", – заявил Арестович.