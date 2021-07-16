Меркель сдала интересы Украины в пользу России – Арестович

Во время встречи канцлера Германии Ангелы Меркель и президента Украины Владимира Зеленского в Берлине 12 июля стороны не нашли понимания по ряду вопросов, сообщает Вести.

Об этом заявил спикер украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу, советник главы Офиса президента Алексей Арестович в эфире телеканала "Украина 24".

"Госпожа Меркель – уходящий политик. И президент с госпожой Меркель, я так могу сказать, не нашли общего языка, общего понимания по целому спектру вопросов, начиная с "Северного потока", его судьбы, и заканчивая конкретной имплементацией "формулы Штайнмайера". Вежливые заявления во время пресс-конференции – это просто чтобы не ссориться" , – сказал он.

Арестович считает, что визит Зеленского в Берлин ничего не принес.